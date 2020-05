Positiva Covid psichiatrica fugge dall’ospedale e va in banca

L’ennesimo soggetto con problemi psichiatrici e positivo al Coronavirus, quindi potenzialmente infettivo, scappa dall’ospedale. Trovato davanti a una banca a Principe

Sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori della Croce Verde Genovese. Nei giorni scorsi erano già fuggiti da reparti specifici un uomo e una donna, soccorsi e riportati in ospedale.

Aggiornamento: si tratta di una donna che è stata soccorsa e portata al Galliera.

Ha spiegato ai soccorritori che voleva prelevare dei soldi col bancomat perché l’amministratore di sostegno non vuole darle denaro. Ovviamente, nelle sue condizioni non può farlo. Sta tutto nel quadro della sua patologia.

Ha detto di non sapere di essere positiva, ma risulta che lo sia con certezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...