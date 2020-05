Ex Ilva, protesta dei lavoratori: blocco dei mezzi in entrata e in uscita

21 Maggio 2020

21 Maggio 2020 Sindacale Dalle 7, davanti al varco merci dello stabilimento ArcelorMittal di Cornigliano, i lavoratori in cassa integrazione protestano contro la decisione dell’azienda di utilizzare la cassa integrazione-Covid per 600 lavoratori. I sindacati hanno anche proclamato uno sciopero di un’ora per turno nei reparti chiave che rallenterà la produzione di tutta la fabbrica. Condividi: E-mail

