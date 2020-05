A12, traffico bloccato in entrambe le direzioni per incidente

Al km 34.5 tra Rapallo e Chiavari. 7 i chilometri di coda

Sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari in entrambe le direzioni, il traffico e’ bloccato a seguito del tamponamento tra due vetture avvenuto al km 34 all’interno della galleria Anchetta.

Si sono formati 7 km di coda in aumento tra Recco e Chiavari in direzione di Livorno e 3 km di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova.

Per ora ci è giunta notizia di due soccorsi dal 118 in codice giallo e trasportati all’ospedale di Lavagna. Articolo in aggiornamento.

In alternativa la Società Autostrade consiglia le uscite di Recco e Chiavari rispettivamente per chi viene da Genova e da Livorno.

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

