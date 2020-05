Toti autorizza lo spostamento tra regioni per incontrare i congiunti

Fase 3, corsa in avanti del presidente della Regione Liguria che autorizza gli spostamenti tra comuni limitrofi di regioni confinanti per consentire incontri con i congiunti. Chiarimenti sulle misure per le attività commerciali: soddisfazione di Confcommercio

FAQ – Emergenza COVID 19, domande e risposte



Cosa si intende per garantire il rispetto delle distanze interpersonali in tutte le aree comuni nelle strutture ricettive e alberghiere?

R: Negli ambienti comuni delle strutture alberghiere è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In ogni situazione stanziale, incluso durante l’uso dell’ascensore, si applicano le indicazioni relative al distanziamento interpersonale previste per la ristorazione. Fanno eccezione le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo di viaggiatori o occupano la stessa camera.”

Se assistito, è possibile effettuare servizi a buffet?

R: Si precisa che per consumazione a buffet si intende la modalità di consumazione di cibo che comporta il prelievo del cibo medesimo direttamente ad opera del consumatore da recipienti aperti e accessibili anche con uso di posate già in uso al consumatore stesso o di posate collocate nel recipiente per l’uso comune. Ne consegue la possibilità di un contatto indiretto, a breve distanza di tempo, tra più consumatori per il tramite delle posate o del cibo contenuto nei recipienti.

Queste sono le caratteristiche della tipologia di consumazione a buffet che hanno determinato il divieto di tale modalità. Altra cosa è invece la modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore, con prelievo da parte di questo delle pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con vetro o altra superficie impermeabile.

Laddove, quindi, il prelievo del cibo avvenga per il tramite di operatore dell’esercizio, non ricorre il divieto di consumazione a buffet.

Quali indicazioni devono essere applicate agli appartamenti in affitto per uso breve?

R: Agli appartamenti in affitto ad uso breve devono essere applicate le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, relative alle “Strutture ricettive”, laddove applicabili.



Qualora una attività ricompresa in quelle di cui all’allegato I dell’ordinanza 30/2020 non può escludere il ricircolo d’aria per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio un adeguamento tecnologico dell’impianto?

R: Le linee di indirizzo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 30/2020 prevedono in diversi punti l’esclusione della funzione di ricircolo dell’aria per impianti di condizionamento (ristorazione, servizi alla persona, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, musei, archivi e biblioteche).

La prescrizione deve intendersi subordinata alla possibilità tecnica di escludere il ricircolo d’aria, tenuto conto dell’impianto in essere, senza obbligo di sostituzione, di adeguamento tecnologico né di interdizione. L’impianto può pertanto essere utilizzato anche se determina il ricircolo, con misure compensative quali l’arieggiamento dei locali.



Si richiedono chiarimenti in merito alle linee guida da applicarsi al Settore del Commercio.

R: Agli esercizi commerciali si applica quanto previsto nelle “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’unanimità di cui all’allegato 17 del d.P.C.M. 17 maggio 2020 adottate dalla Regione Liguria con propria ordinanza.

Paolo Odone presidente Confcommercio Genova esprime soddisfazione <perché sono state accolte dalla Regione Liguria le richieste fortemente volute da Confcommercio>.

<Infatti a seguito del dpcm del 17 maggio 2020 vi erano perplessità e pareri contrastanti sulla regolamentazione degli accessi alle attività commerciali – dice Odone -. Con l’ordinanza di Regione Liguria viene finalmente chiarito che si applica esclusivamente la distanza interpersonale di un metro come indicato dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020. Tra le rassicurazione di particolare importanza, negli ambienti comuni delle strutture alberghiere è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e in ogni situazione stanziale, incluso durante l’uso dell’ascensore, si applicano le indicazioni relative al distanziamento interpersonale previste per la ristorazione. Per fortuna pero è stato chiarito con l’ordinanza della Regione che fanno eccezione le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo di viaggiatori o occupano la stessa camera. L’Ordinanza consente altresì – ed era fortemente richiesto dai nostri imprenditori – fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale tra le persone in fila, un servizio ai clienti effettuato da parte del personale di sala su una selezione di alimenti esposti, consentendo così un servizio a buffet ma assistito dal personale di sala. Altro argomento che ci stava particolarmente a cuore – prosegue Odone – e che non era sufficientemente chiaro riguardava le strutture ricettive. Adesso grazie a quanto deliberato da Regione liguria le indicazioni che si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, complementari e alloggi in agriturismo, si applicano a tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere nonché agli alloggi destinati alla locazione breve>.

