Uno sguardo sul ponte: le spettacolari foto del drone

Dall’alto, si vede bene l’avanzamento lavori anche sopra la struttura destinata a rimuovere presto l’handicap viabilistico che penalizza la città e il porto da quel tragico 14 agosto

Pubblicate dalla Struttura commissariale per la ricostruzione le immagini del nuovo viadotto che sta per congiungere la A10 e la A7 ed è terminato per tutta la sua porzione in acciaio, dal lato est al lato ovest della Val Polcevera. Lo svincolo è in corso di realizzazione.

Sotto, potete vedere la strabiliante galleria di immagini “in volo”.

