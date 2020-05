Settantottenne rapinato in via San Luca

Avvicinato alle spalle da due sconosciuti e spintonato, è stato derubato del cellulare

I Carabinieri della Stazione di Maddalena hanno raccolto la denuncia di un genovese classe 1942 rimasto vittima di rapina. L’uomo ha riferito di essere stato avvicinato alle spalle da due sconosciuti che dopo averlo spintonato sono riusciti ad impossessarsi del suo cellulare, dileguandosi per le vie limitrofe. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 14 maggio scorso, in via San Luca. Fortunatamente, la vittima non ha riportato conseguenze fisiche nel corso dell’aggressione.

In copertina: foto d’archivio

