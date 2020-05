Ladro seriale in esercizi commerciali denunciato per l’ennesima volta dai CC

L’ultimo colpo, a Sampierdarena, gli è stato attribuito quando era già in carcere per l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari a causa del saccheggio di altri negozi

I Carabinieri della Stazione di Sampierdarena, al termine di indagini, hanno denunciato per il reato di furto aggravato un croato di 39 anni, pregiudicato, individuato quale responsabile del furto commesso a febbraio all’interno di un supermercato di via Cantore. In quella occasione, l’uomo asportò merce per un valore di 330 euro.

Si tratta dello stesso soggetto che il 13 maggio scorso i Carabinieri della Stazione di Carignano hanno arrestato in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari emesso a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni impostegli, documentate dai militari dell’Arma. L’uomo era stato associato presso la Casa Circondariale di Marassi dove i Carabinieri della Stazione di Marassi gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare emessa sulla base delle risultanze investigative acquisite dai colleghi di Carignano, che hanno accertato la responsabilità del croato su due furti perpetrati giorni addietro durante le predette violazioni. Nello specifico si tratta di due furti commessi l’uno all’interno di un supermercato di Castelletto, da cui sono stati asportati alcuni generi alimentari; l’altro, all’interno di un tabacchino di Carignano”. Poi gli è stato attribuito anche il furto a Sampierdarena.

