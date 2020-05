Incidente mortale, il guidatore sarà indagato per omicidio stradale. Il VIDEO

Il guidatore della 500 è risultato positivo all’alcol in quantità da sanzione amministrativa. Potrebbe essere indagato anche l’autista dell’ambulanza

Il primo test dell’alcol sull’uomo che guidava la 500 ha messo in luce una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0,8 milligrammi/litro (ancora nella fascia della sanzione e non della denuncia) e dovrà essere confermato dal secondo test. Nel video brucia il giallo. Ma anche l’ambulanza impegna l’incrocio senza rallentare e non è escluso che venga indagato il guidatore del mezzo della “croce”.

A decidere gli uomini del reparto Infortunistica della Polizia Locale a cui è stata delegata l’indagine.

A perdere la vita è stata una donna di 92 anni, la signora Tutone, che era trasportata sull’ambulanza a causa di una crisi respiratoria (sospetto Covid). L’uomo alla guida della 500, un 53enne, è sotto shock. Altri tre i feriti, di cui una donna che ha ricevuto una prognosi di 30 giorni al pronto soccorso del San Martino.

