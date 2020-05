La denuncia di Bucci: “Persone positive in quarantena in giro per la città”. Sono un pericolo

<Sono giunte segnalazioni anche dalla magistratura – ha detto il Sindaco -. Ci sono persone che dovrebbero stare in quarantena e invece escono. Partiranno i controlli perché è una cosa estremamente pericolosa, che potrebbe inficiare tutto il lavoro fatto e pregiudicare il futuro>. Ha anche annunciato che se in futuro ci saranno aree della città fuori controllo per assembramenti non esiterà a chiuderle

Non ha usato mezze misure il sindaco Marco Bucci, stasera, alla conferenza stampa di bilancio di fine giornata. Ci sono persone che escono di casa nonostante siano positive e, quindi, infettive e che potrebbero propagare il virus, magari causare, oltre ai fastidi della malattia che in alcuni si presenta in forma lieve, malesseri gravi e persino la morte di altre persone. Potrebbero propagare il Coronavirus, azzerare i benefici ottenuti grazie agli sforzi di tutti noi che siamo rimasti in casa due mesi, determinare la necessità di un nuovo lockdown se la malattia dovesse tornare a livelli di contagio più alti di quelli attuali.

<Invieremo controlli a casa a verificare se le persone ci restano – ha detto Bucci -. Se la situazione continua, non escludo controlli delle forze dell’ordine. Non è accettabile dal punto di vista fisico, culturale ed economico che lo sforzo che stiamo facendo per risolvere il problema venga inficiato da questi comportamenti>.

Bucci, che ha sempre mantenuto un comportamento rigoroso su questa partita, ha anche detto chiaro che <Se vedo aree città che vanno fuori controllo, chiuderò queste aree. Mi auguro che non sia il caso>. Bucci ha anche ricordato che un sindaco non ha la potestà di decidere aperture, ma può ordinare restrizioni nel caso ce ne fosse necessità, una possibilità che intende usare.

Positivi, invece, i risultati del monitoraggio degli spostamenti: questa settimana sono stati pari o, in certi giorni, addirittura inferiori agli stessi giorni della settimana precedente.

L’ordinanza del Sindaco già valida nelle scorse settimane resta è in corso di validità e nulla cambierà fino a mezzanotte, ha concluso il primo cittadino, aggiungendo che anche in questo fine settimana continueranno i controlli.

