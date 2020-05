65 nuovi infetti. L’indice di contagio è 0,73 ed è ancora il più alto d’Italia

Il bilancio di oggi: 65 i nuovi infetti, 15 morti, 88 guariti, 2.074 tamponi di cui 1.118 nuovi testati

Il numero dei nuovi contagiati (pari a 65) rappresenta il 6,25% dell’aumento nazionale (pari a 992 persone contagiate in 24 ore) nonostante la popolazione regionale rappresenti solo il 2,48%.

L’indice di contagio ieri era balzato a 0,76, oggi è sceso a 0,73 (media nazionale 0,45, in aumento di 0,05 punti) e rimane il più alto d’Italia. L’indice a 1 rappresenta la linea di demarcazione tra il contenere o non contenere l’epidemia.

La Liguria è oggi la quarta regione per incremento numerico dei casi (dopo Lombardia, Piemonte, Emilia).

I tamponi sono stati 2.074 (totale dall’inizio dell’epidemia 74.248), mentre i nuovi casi testati sono stati 1.118 (43.272 dall’inizio dell’epidemia).

Regione Morti rispetto ai contagiati

8 aprile Morti rispetto ai contagiati

14 maggio Lombardia 18,1% 18,2% Piemonte 9,8% 11,9% Emilia 12,2% 14,4% Veneto 5,8% 9,2% Liguria 13% 14,7% Marche 20,04% 14,7% Fonti: ministero della Sanità, Istat. Elaborazione GenovaQuotidiana

I guariti con due tamponi negativi sono stati ieri 88 (3.041 dall’inizio dell’epidemia).

I deceduti sono stati ieri 15 (1.329 dall’inizio dell’epidemia)

Fonte: ministero della Salute

