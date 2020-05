Viadotto Bisagno, vigili del fuoco in sopralluogo su richiesta dei residenti

Ieri sera un intervento dei tecnici sotto la pioggia, oggi alcuni tonfi hanno consigliato gli abitanti delle Gavette di chiamare i pompieri, ma il sopralluogo pare non aver messo in luce alcuna situazione di pericolo

Ieri l’intervento è cominciato in serata ed è finito dopo le 3 di notte. I tecnici, dicono i residenti della zona, hanno picchettato la struttura dove c’erano crepe, che sono state poi coperte con materiale. Tutto è successo sotto la pioggia.

Oggi i residenti hanno sentito dei rumori sinistri, hanno pensato che venissero dal ponte e hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono accorsi.

Il sopralluogo non avrebbe messo in luce pericoli.

In copertina: i lavori di ieri sera da uno screenshot di un video di Massimo Pagano sul gruppo Facebook “Quelli delle Gavette e dintorni”, linkati qui sotto.

