Balneari Confcommercio: “Linee guida Inail ingestibili”. Rischio chiusura per le spiagge

5 metri di distanza tra una fila di ombrelloni e l’altra, 4 metri tra un ombrellone e l’altro. Sparisce dalla bozza di decreto la proroga delle concessioni al 2033

Le spiagge della Liguria, spesso un lingua di sabbia o di sassolini profonda pochi metri tra la strada costiera e la battigia. Applicare le linee guida per gli stabilimenti balneari decise dall’Inail è difficile. Difficile coprire le spese con gli esigui ingressi possibili. Soprattutto alla luce del fatto che gli affidamenti dei territori demaniali su cui insistono gli stabilimenti scadranno il 31 dicembre di quest’anno, cioè alla fine del 2020 e questo non giustifica alcun tipo di investimento perché sarebbe impossibile ammortizzarlo in una stagione, in pratica in 3 mesi. Dalla bozza del “Decreto Aprile” del Governo, intanto, è sparita il punto, prima elencato e assicurato anche a voce dai ministeri competenti solo pochi giorni fa, della proroga fino al 2033.

Stamattina c’è stata una riunione tra l’assessore regionale competente, Marco Scajola e le categorie, alla presenza del direttore generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia.

Per i Balneari liguri di Sib Confcommercio le misure imposte dall’Inail sono ingestibili, tanto più nel territorio della Liguria. Il rischio è che gli stabilimenti non aprano proprio.

In queste condizioni è difficile portare avanti la proposta di affidamento del controllo delle spiagge libere proprio alle aziende del settore, dietro la concessione della possibilità di affittare sdraio e ombrelloni a chi lo chiede.

