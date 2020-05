Doloso l’incendio di via Malfante

Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare i responsabili

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Martino sono intervenuti in via Malfante per un incendio di autovetture. I mezzi coinvolti sono tre: un Fiat Ducato Camper e due Fiat Panda, tutti di proprietà di residenti del posto, pensionati ed incensurati. Le fiamme hanno interessato il Ducato Camper per poi estendersi alle due vetture parcheggiate vicino. L’incendio appare verosimilmente di natura dolosa. Sono in corso le indagini della Compagnia per contestualizzare l’episodio, lasciando aperta ogni ipotesi.

