Apertura di negozi, parrucchieri, parrucchieri, entro venerdì le linee guida del Governo

Il ministro delle Autonomie Locali Francesco Boccia: <Inizia la fase della responsabilità per le Regioni>. Aperture possibili dal 18 maggio, ma il governo avrà la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus

Le linee guida verranno preparate e rese note tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio. Consentiranno alle Regioni di riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri. Lo ha detto stasera il ministro Boccia nel corso dell’incontro Stato-Regioni di questa sera. Potranno quindi decidere gli enti regionali, ma il Governo ha già annunciato che, nel caso i cui salissero troppo i contagi, interverrà, in connessione con le Regioni, per chiudere velocemente per frenare la diffusione del virus.

<Serve un percorso istituzionale con il governo, soprattutto ora che ci si avvia ad una nuova fase – ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti -. Inoltre serve che nei prossimi provvedimenti che il governo assumerà nel prossimo futuro si distingua bene tra responsabilità nazionali e locali proprio per disinnescare ogni attrito e dare una mano alla ripartenza: bene comunque che il Governo abbia accolto le richieste di autonomia delle regioni nella gestione della Fase 2. Le Regioni hanno l’esigenza di dare risposte chiare ai loro territori, ai loro sindaci, compenetrando molteplici esigenze: in primis la salute dei cittadini, ma anche altri diritti costituzionali, come quello di impresa o il diritto alla mobilità>.

