Meteo Limet, in arrivo intenso fronte perturbato

Meteo: L’anticiclone batte in ritirata per l’arrivo di un intenso fronte perturbato dall’Oceano Atlantico, foriero di piogge e temporali sul nord-Italia e sulla Liguria all’inizio della prossima settimana. Seguirà un calo delle temperature, che si riporteranno su valori prossimi alla media per il periodo.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: domenica 10 maggio 2020

Avvisi: Ventilazione moderata/tesa da nord-est sull’imperiese, da est/sud-est sul centro-levante, tesa/forte in mare aperto dalla sera, con moto ondoso in deciso aumento.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cieli velati che faranno apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato. Nel corso del pomeriggio e ancor di più dalla sera nuvolosità in aumento da ovest verso est. In tarda serata le prime piogge abborderanno il ponente, estendendosi al resto della regione entro la notte su lunedì.

Venti: Moderati/tesi da nord-est sull’imperiese, da est/sud-est sul centro-levante. Tenderanno a rinforzare in serata.

Mari: Generalmente poco mossi al mattino, moto ondoso in progressivo aumento nel corso della giornata. Mari molto mossi in serata a largo.

Temperature: Stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Costa: min +12/+15°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +4/+11°C, max: +16/+20°C

