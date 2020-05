Vico di San Bernardo, l’assalto dei topi, la rivolta dei residenti – IL VIDEO

Vico San Bernardo, nella zona ad est del centro storico, è preso d’assalto dai topi. Nel video sotto ne vedete una bella rappresentanza che scorrazza nel carruggio dove sono stati sistemati bidoni Amiu che per la popolazione murrina sono un po’ come un supermercato.

A mandarci il video sono stati residenti della zona che denunciano come, a loro parere, la derattizzazione non venga eseguita da tempo. Qualche giorno fa a lamentarsi erano stati gli abitanti di via Giustiniani dove la settimana scorsa la derattizzazione è stata effettuata proprio a seguito di segnalazioni e proteste.

In vico di San Bernardo le persone hanno paura a passare e a gettare la spazzatura. Spiegano che i topi aggrediscono anche i cani. <Serve subito la derattizzazione dell’intera zona – dicono -. È un problema di salute pubblica. Non si può andare avanti così, con questo continuo abbandono del centro storico anche per quanto riguarda problemi di igiene>.

In questi giorni sono parecchie le segnalazioni che ci arrivano dalla città vecchia: vanno da problemi di vivibilità come questo a problemi di sicurezza legati allo spaccio.

