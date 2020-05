Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci che ha spiegato come l’idea del Comune di Genova sia stata adottata anche da molti grandi comuni italiani

Sono 140 i pubblici esercizi genovesi che, per poter lavorare, hanno chiesto spazi esterni dove piazzare sedie e tavolini. Soprattutto (ma non solo) il centro storico ha locali con spazi interni angusti. Per tutti questi pubblici esercizi ripartire sarebbe stato difficile. Per questo il Comune ha concesso lo spazio esterno a titolo gratuito.

