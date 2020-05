Lettera degli abitanti al Sindaco: “Spaccio e nessuna regola, Maddalena fuori controllo”

Spaccio, minacce, mancato rispetto del decreto Covid come di molte altre leggi dello stato, come dei regolamenti comunali. Il presidente del Municipio Carratù: <Chiediamo al Prefetto un posto fisso di polizia in zona>

Con i servizi di controllo per il rispetto dell’ordinanza Covid la situazione alla Maddalena e in altre zone del centro storico è sensibilmente peggiorata. Meno controlli per via delle forze impegnate altrove e l’impossibilità da parte della polizia locale di condurre in Questura fermati stranieri per l’identificazione (che di fatto rende impossibile ogni controllo preventivo) hanno contribuito a creare una situazione di mancato rispetto non solo delle leggi, ma anche delle più basilari regole di civile convivenza. Non solo spaccio, dunque, ma tensione che si fa ogni giorno più palpabile. Minacce, liti, occupazione del territorio nonostante i divieti di assembramento.

La situazione costante a uno degli incroci della Maddalena nonostante il decreto anti Covid

Siringa trovata dentro un portone

Gli abitanti della Maddalena sono disperati e hanno scritto una lettera al sindaco Marco Bucci e a diversi assessori comunali, tra cui quello alla Sicurezza e al Centro Storico Stefano Garassino e all’Urbanistica Simonetta Cenci. Eccola

Buonasera a tutti,

poiché, pur trovandosi i vostri luoghi di lavoro (peraltro sede del Municipio) a 200 metri dalle nostre case sembra che non abbiate ben chiaro (o dobbiamo pensare che non ve ne importi?) quello che succede in questo quartiere, mi pare opportuno che qualcuno ve lo racconti a fine giornata.

Qui in Maddalena gruppi di spacciatori stazionano perennemente sotto le nostre finestre, lungo tutte le vie del quartiere ormai, importunano i passanti offrendogli merce di vario tipo, importunano le ragazze anche giovanissime con commenti e proposte varie. Spesso ubriachi da non reggersi in piedi formano capannelli anche di una dozzina o più di persone in barba a tutte le vostre ordinanze covid19, vendita alcoolici, mascherine, distanze ecc ecc. Insomma, vi prendono per i fondelli costantemente. Vi prendono per i fondelli quando arriva la pattuglia e si dileguano tutti nei vicoletti.

In pochi giorni abbiamo avuto:

Una persona minacciata mentre portava fuori il cane

Una persona minacciata di essere picchiata perché ha osato discutere di una cartaccia che gli è stata buttata tra i piedi

Una lite in strada tra una abitante ed un non meglio specificato personaggio che l’ha minacciata (lite interrotta dagli amici del soggetto preoccupati di non sollevare troppo l’attenzione e l’intervento delle forze dell’ordine)

Una lite tra una abitante che si lamentava per il troppo baccano alla quale è stato risposto di chiudere la finestra e non rompere le palle.

E questo è solo quello che si riesce a cogliere stando chiusi in casa ed affacciandosi sentendo delle grida.

Ma se volete delle testimonianze ne possiamo raccogliere a bizzeffe, e comunque ci sono gli articoli dei giornali online, che danno un quadro ben chiaro di quanto sta succedendo.

Noi tutti abbiamo segnalato più volte con esposti e denunce queste situazioni, ormai sono anni, anni di raccolta firme, anni di esposti, anni di chiamate alle forze dell’ordine e la situazione peggiora giorno per giorno. Ogni qualvolta che qualcuno vi racconta cadete dal pero, o somministrate un quadro che non ha niente a che fare con la realtà del quartiere, il che fa dubitare enormemente della vostra competenza a svolgere il lavoro che siete stati chiamati a fare.

Non vogliamo niente di più o di meno di quello che vivete voi nel vostro quartiere, o volete forse dirmi che non abbiamo lo stesso diritto vostro?

Scriviamo perché verba volant come ci insegna la municipale che ad ogni chiamata ci chiede di fare un esposto perché così ‘rimane’.

Alla prossima puntata

I cittadini di Maddalena

Stanotte in zona c’è stato un pattuglione della polizia locale, reparto Sicurezza urbana, con i carabinieri. Il problema è, però, che mancano le forze per un controllo continuo. Il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù chiede con forza al prefetto Carmen Perrotta l’istituzione di un posto di polizia fisso in zona.

I controlli di ieri sera

