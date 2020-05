Gru del cantiere del ponte trancia cavo Enel. Panico tra gli abitanti della zona

Un gran botto, blackout in zona, ma, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti. Ritrovato l’uomo che manovrava la gru, che in un primo momento sembrava scomparso, è stato ritrovato

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato. È successo alle 21:15.

L’erogazione dell’energia elettrica è stata ripristinata. Si è sentito un via vai di sirene e gli abitanti della zona hanno temuto si fosse verificato un incidente grave e hanno preso d’assalto i centralini della polizia locale e dei vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono state serie conseguenze per nessuno.

Aggiornamento: sul posto anche ambulanza Croce Rosa Rivarolese. Al momento nessun ferito, ma stanno cercando ancora il gruista

Aggiornamento: il gruista è stato ritrovato ed è in buona salute.

Cali di tensione si sono registrati anche in altri quartieri della città, a Oregina e persino a San Fruttuoso. Il boato è stato fortissimo e c’è stato anche un lampo di luce, tanto che moltissimi, tra Rivarolo e Bolzaneto, hanno pensato a un tuono col lampo.

In copertina: foto Croce Rosa di Rivarolo

