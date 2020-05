Ducale online, “La Mostra che non c’è”. Oggi Bertolucci racconta Strozzi

Studiosi e personalità del mondo della cultura e dell’arte racconteranno in brevi video la storia, le curiosità e le meraviglie di questi capolavori: primo appuntamento venerdì 8 maggio alle ore 21 in prima visione Facebook con Serena Bertolucci e la Madonna della Giustizia di Bernardo Strozzi, oggi conservata al Museo del Louvre

Palazzo Ducale presenta La mostra che non c’è. Capolavori genovesi nel mondo , una mostra virtuale, “visitabile” sul sito di Palazzo Ducale in una videogallery che si arricchisce di settimana in settimana.

Una mostra pensata per restituire alla città la memoria di una grande cultura, che nel passato l’aveva resa capitale dell’arte e delle grandi committenze: capolavori oggi lontani, esposti nei più importanti musei del mondo, appartengono alla storia della città di Genova. Opere di artisti straordinari come Rubens, Caravaggio, van Dick, Gentileschi e altri ancora, per la prima volta riuniti in un percorso scientifico appassionante che si svelerà strada facendo, con l’obiettivo di raccogliere contributi per le mostre e le attività future di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Per La mostra che non c’è esiste anche il biglietto che non c’è : chi desidera può fare una libera donazione su PayPal oppure un bonifico utilizzando l’IBAN IT13K0617501400000007326380, Swift code CRGEITGG04 -Banca Carige sede di Genova inserendo la causale “DUCALEGE DONAZIONE”



Inoltre proseguono gli appuntamenti di DucaleOnline:



martedì 12 maggio con Sara Rulli e l’ “Edificare largo e con cortile”: la nuova architettura cinquecentesca in città e in villa

mercoledì 13 maggio con la presentazione del libro di Marianna Aprile “Il grande inganno”, insieme all’autrice intervengono Emanuela Abbatecola e Silvia Neonato . In collaborazione con il Centro cutlurale Primo Levi .



