Una petizione per far scegliere alle famiglie delle vittime il nome del ponte

Raccolta firme su Change per chiedere al sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci di concedere ai parenti delle 43 persone che hanno perso la vita di scegliere come si chiamerà il viadotto che sostituirà quello che, crollando, ha messo fine alla vite dei loro cari

Il Ponte nuovo che sostituisce il Morandi sarà probabilmente chiamato “il Morandi”, nonostante la volontà di cambiargli il nome. E’ talmente scolpito nel cuore della città quel MORANDI che cambiarlo sarebbe come cambiare nome ad una barca. Sanno tutti che non si fa, che è meglio non farlo.

Il Ponte nuovo non sia un colosso per seppellire, per interrare il ricordo delle vittime del crollo del 14 agosto 2018. Sia la risposta vitale della Memoria. Sia il Ricordo.

Lasciamo che siano i parenti delle vittime del crollo a dare un nome al Ponte nuovo, perché il nome delle vittime è quello vero, quello più giusto, più adatto di Morandi, di Polcevera, di Brooklyn. Non è con l’oblio che si riparte, l’oblio spinge a ripetere gli errori.

Persino i responsabili del crollo, piccoli e grandi, troverebbero allora in quel ponte un “promemoria” da tenere sempre addosso.

Il Ponte nuovo appartiene economicamente a tutti, moralmente appartiene alle Vittime. Il Commissario per la Ricostruzione ha lavorato per la città di Genova, per la sua storia, per la sua economia, per la sua vita. Le vittime del 14 agosto 2018 hanno perduto la loro vita, i loro parenti una grossa fetta delle proprie esistenze.

Il nuovo ponte è di tutti i genovesi, il nome è delle VITTIME.

Lasciate scegliere ai loro cari il nome.

E se non volessero dare un nome perché fino a quando Giustizia non sarà fatta, è presto per qualunque Battesimo o Varo o Inaugurazione o Festeggiamento, non fatevi pregare, non fatevi cullare da spinte Fashion, History Channel, Glorie Patrie, etc. nella scelta del nome,

intitolatelo voi, spontaneamente…

in ricordo delle 43 Vittime del 14 agosto del 2018

