Aggressione a San Fruttuoso alle 6:30. Indagano i Carabinieri

Una donna ha raccontato di essere stata assaltata da un ragazzo che l’ha trattenuta per un braccio e le ha intimato di consegnargli del denaro. Il giovane è stato messo in fuga dalle urla della donna

Alle ore 06:30 odierne, il Nucleo Radiomobile di Genova è intervenuto in ausilio di una 60enne genovese rimasta vittima poco prima di un tentativo di rapina in via Contubernio G.B. d’Albertis. La donna ha riferito di essere stata avvicinata da un soggetto di giovane età, di verosimile origine sudamericana, che dopo averla trattenuta per un braccio e minacciata con un coltello le intimava di consegnargli il denaro. Le urla della vittima sono state sufficienti a mettere in fuga l’aggressore, che desisteva dal suo intento. Ricerche ed indagini in corso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...