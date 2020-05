Maltratta la compagna e la figlia, 73enne arrestato dalla polizia

È successo a Nervi dove Volanti e Squadra Mobile della Questura sono intervenute per una segnalazione. Le indagini hanno messo in luce che i maltrattamenti duravano da tempo

La polizia ha arrestato un 73enne genovese per maltrattamenti in famiglia. Nel tardo pomeriggio di ieri e personale delle Volanti e della Squadra mobile ha arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia un 73 enne genovese. A mezzogiorno le volanti erano intervenute nella a nervi per una segnalazione di lite in famiglia. Fin dei primi contatti con le vittime, di 62 e 20 anni, rispettivamente compagna e figlia conviventi dell’indagato, è emersa una situazione di maltrattamenti protratti negli anni da parte di quest’ultimo. Le attività investigative hanno raccolto ulteriori gravi elementi di responsabilità a carico dell’uomo, con riferimento proprio al reato di maltrattamenti in famiglia. Al termine degli atti, l’arrestato è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In copertina: foto d’archivio

