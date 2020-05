Flash mob di Non Una di Meno: “La cura non è profitto”

L’associazione Non Una di Meno ha manifestato oggi davanti alla sede della Regione per ricordare che <La Salute è un bene comune, la cura non può essere profitto!>

Ecco le richieste dell’associazione femminista: <Tutele per le lavoratrici e lavoratori della sanità; mai più tagli e privatizzazioni, finanziamenti alla Sanità pubblica, potenziamento della rete sanitaria di prossimità, aborto farmacologico nei consultori!>.

<Il lavoro di cura sostiene il mondo, le donne non vogliono pagarne il prezzo!> dicono a Non una di Meno.

Il flash mob è stato interrotto dalle forze dell’ordine dopo pochi minuti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...