Ventenne non vedente rapinato, il personale Amt fa colletta per regalargli l’iPhone

Il telefono è l’unico a supportare le app che possono aiutare Simone nella sua vita di persona diversamente abile a causa di una malattia. Il personale Amt della rimessa di Sampierdarena ha messo insieme i soldi per regalargli il telefonino e restituirgli i 50 euro che i malviventi gli hanno portato via quando era appena sceso dal bus

Il caso è stato raccontato dal collega Michele Varì su Telenord: Simone, ventenne non vedente, è stato aggredito, rapinato e minacciato di morte quando era appena sceso dal bus in via San Bartolomeo del Fossato.

Il personale della rimessa Amt di Sampierdarena, venuto a conoscenza di quanto era successo, ha fatto.una colletta e ha raccolta la cifra per ricomprare il cellulare e restituire al ragazzo i 50 euro che gli sono stati rubati. I dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico oggi accompagneranno il giovane a ricomprare l’iPhone, il solo telefono che supporta le app che aiutano Simone ad orientarsi.

