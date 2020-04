La polizia locale inchioda maniaco esibizionista a Castelletto

Le malsane abitudini del sessantenne sono state denunciate da alcuni giovani. Il I distretto territoriale ha svolto una serie di indagini ed è riuscito a coglierlo in flagrante

Dopo un’indagine avviata a seguito della segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale del I distretto territoriale, quello del centro cittadino, ha sanzionato per atti osceni un sessantenne del quartiere di Castelletto.

L’uomo si presentava in accappatoio sulla soglia di casa, su una delle mattonate che risalgono dal centro alla circonvallazione a monte e aspettava il passaggio di giovani di sesso maschile per aprire i lembi del capo di abbigliamento e mostrarsi nudo.

L’abitudine dell’uomo è stata segnalata alla polizia locale da alcuni dei giovani che erano stati oggetto delle attenzioni del sessantenne. Così il personale del primo distretto ha cominciato una serie di appostamenti e di passaggi davanti alla casa dell’uomo fino a quando non è stato colto in flagrante.

