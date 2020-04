Scarpe & Scarpe in concordato preventivo: i dipendenti attendono ancora lo stipendio di febbraio

UilTucs: <Inoltre l’azienda non anticipa la cassa integrazione. Lavoratori in difficoltà alla vigilia del Primo Maggio>

L’appello alle istituzioni è di Cristina D’Ambrosio, segretaria regionale Uiltucs Liguria: <Che cosa ne sarà dei 50 lavoratori in Liguria?>

<Alla vigilia del Primo Maggio la Uiltucs Liguria lancia l’allarme sul futuro delle lavoratrici e dei lavoratori di Scarpe & Scarpe, l’azienda è in concordato preventivo e gli operatori attendono ancora lo stipendio di febbraio e parte di quello di marzo, inoltre l’impresa sembra non voler anticipare nulla sulla cassa integrazione – dice D’Ambrosio – . Rivolgiamo il nostro appello alle istituzioni affinché sollecitino la proprietà a mettere in sicurezza i 50 lavoratori e a corrispondere quanto dovuto. Diversamente si profila un Primo maggio amaro e un futuro a tinte fosche>.

