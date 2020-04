Percorrere la strada Aldo Moro con velocipedi è vietato per ragioni di sicurezza

Una persona ha deciso di percorrere, oggi pomeriggio, la strada Aldo Moro in bicicletta. È stata fermata dalla polizia locale perché per ragioni di sicurezza è vietato percorrere la sopraelevata con velocipedi. Gli agenti lo hanno accompagnato fuori perché non mettesse a rischio se stessa e la circolazione.

