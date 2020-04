Incidente in via Piacenza, scooterista in codice giallo

30 Aprile 2020

30 Aprile 2020 Cronaca Un quarantenne a bordo del suo mezzo ha impattato contro il cassone di un furgone all’altezza del semaforo È successo poco dopo mezzogiorno e un quarto in via Piacenza, a Molassana.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza inviata dal 118 e trasportato in codice giallo, di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Condividi: E-mail

