Ben distanziate tra loro, stamattina quattro persone erano davanti al negozio di libri di via Ceccardi in attesa dell’apertura che avviene alle 10

Non solo fila per comprare i generi alimentari: c’è chi si piazza davanti a una libreria per acquistare cibo per la mente. Tra tanti segnali negativi anche sotto il profilo culturale e sociale emersi in questo periodo di quarantena, anche un segnale positivo.

