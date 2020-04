Un calice (di birra) per il centro antiviolenza Mascherona

L’associazione “Le Donne della Birra”, in collaborazione con GoDrink, organizza giovedì 30 aprile alle ore 19 l’evento online “Un Calice per il Centro Antiviolenza Mascherona”

<In questo periodo di reclusione, un momento di convivialità online per incontrare nuovi/e amici/che, per condividere un calice di Birra e contribuire a sostenere il Centro Antiviolenza Mascherona – dicono gli organizzatori -. Basta scegliere una bottiglia di birra Weiss (birra di frumento) e stappala con Elvira H A Ackermann, Bier-sommelière Doemens e Presidente dell’associazione “Le Donne della Birra”. Verranno confrontate le varie etichette dei partecipanti, verranno condivisi pareri, sentori ed aneddoti personali sulle birre scelte”.

Il contributo per la partecipazione alla serata è di 4€ che verranno interamente devolute al Centro Antiviolenza Mascherona di Genova.

Appuntamento Giovedì 30 Aprile alle 19.00 in Videoconferenza.

Per prenotazioni https://www.godrink.it/event/view?id=280

Per richiedere informazioni info@godrink.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...