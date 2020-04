Spaccia a casalinga, poi aggredisce i CC e ingoia la droga

L’uomo è stato arrestato e trattenuto in ospedale fino a quando non evacuerà le dosi ingerite. La donna, una cinquantunenne, è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti

Ieri sera, in via Borgo Incrociati, uno straniero, dopo aver ceduto due dosi di “crack” per un peso di circa 2 grammi, ad una casalinga 51 enne genovese, uno spacciatore è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di San Martino, in servizio. La donna, dopo l’identificazione, sarà segnalata alla Prefettura quale assuntrice di droghe. Il pusher, per evitare di essere controllato, ha apposto attiva resistenza nei confronti dei carabinieri, che, lo hanno bloccato dopo una colluttazione. Identificato, lo spacciatore dichiarava di essere minorenne, ma è stato smentito dagli esami radiologici e diagnostici, eseguiti presso l’ospedale San Martino, dai quali, risultava avere un’età anagrafica di almeno 18 anni. Visto che aveva ingerito alcune dosi di droga, è stato trattenuto presso il nosocomio e ricoverato in osservazione. La droga e la somma di 100 euro, sono stati sequestrati.

