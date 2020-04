A26, tra giovedì e venerdì chiusa l’uscita di Ovada direzione sud

A12, nella notte tra il 29 e il 30 aprile prevista chiusura dell’area di Servizio Sant’Ilario Sud

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire un intervento di ispezione all’interno della galleria “Tagliolo”, previsto in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 30 aprile alle 1:00 di venerdì 1º maggio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Ovada, per chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria.

In alternativa si potrà uscire di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, o alla stazione autostradale di Masone, sulla stessa A26; da quest’ultima stazione si potrà eventualmente rientrare per immettersi sulla A26 in direzione di Gravellona Toce e uscire alla stazione di Ovada.

Per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Monte Giugo” sarà necessario istituire uno scambio di carreggiata e, pertanto, sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 19:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa l’area di servizio “S.Ilario sud”, tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante.

