Linee 63 e 63/, variazioni temporanee di percorso martedì 28 aprile

Ecco come cambieranno le linee in direzione Pontedecimo e in direzione Sampierdarena

Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Perrone per lavori stradali, nella giornata di martedì 28 aprile, dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze, le linee 63 e 63/ modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione Pontedecimo: i bus giunti al termine di via Bianchi, proseguiranno per via 30 giugno 1960, via San Donà di Piave, via Polonio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus giunti alla rotatoria di via Ferri, transiteranno sul vecchio ponte sul Polcevera, proseguiranno poi per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.

