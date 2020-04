In auto con droga e pitbull, in 4 denunciati dalla Polizia

È successo in via Forte Begato ieri alle 15. Con sé avevano anche molto denaro in banconote di piccolo taglio

Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e dei Commissariati Cornigliano e Prè hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso quattro ecuadoriani, di età compresa tra i 22 e i 24 anni, tutti con precedenti di Polizia, ma solo uno per droga.

I giovani, fermati mentre si trovavano a bordo di un’auto nei pressi di via Forte Begato, sono stati notati mentre cercavano di disfarsi di un involucro in cellophane, risultato poi contenere marijuana. Gli agenti hanno allora deciso di approfondire il controllo rinvenendo addosso ad uno dei quattro un altro involucro della stessa sostanza e 275 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa anche all’auto nel cui bagagliaio, peraltro occupato da un grosso pitbull che a fatica è stato fatto scendere, i poliziotti hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso di circa 250 grammi. Visto l’atteggiamento poco collaborativo dei giovani e il considerevole quantitativo di sostanza rinvenuta, gli operatori hanno deciso di procedere anche con la perquisizione dei loro domicili, rinvenendo così nell’abitazione del conducente altri 140 grammi di hashish e 1225 euro in banconote di vario taglio. Nell’appartamento del ragazzo con precedenti specifici sono stati rinvenuti circa 20 grammi di hashish pronti al consumo, un bilancino di precisione e 2390 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

I quattro, oltre ad essere stati denunciati per spaccio, sono stati anche sanzionati per l’inosservanza alle misure restrittive per il contenimento del Covid19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...