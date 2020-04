Arpal, domani piogge insistenti e temporali forti

Bollettino di vigilanza Arpal: sulla Liguria torna la pioggia, anche a carattere temporalesco soprattutto domani

Oggi, lunedì 27 aprile, l’approssimarsi di un’onda depressionaria in ingresso dalla Penisola Iberica determina il richiamo di correnti umide da Sud, Sud-Est che favoriscono deboli piogge sparse e intermittenti su BD.

In serata rinforzo dei venti da Sud-Est fino a forti e rafficati sui rilievi di B.

Domani, martedì 28 aprile, il transito di un sistema frontale determina fin dal mattino piogge in estensione da Ponente verso Levante con cumulate significative su tutte le aree. Tra la tarda mattinata ed il pomeriggio i fenomeni assumeranno carattere temporalesco, risultando più intensi e localmente persistenti sul settore centrale (BDE) dove le cumulate puntualmente risulteranno anche elevate. Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE. Fenomeni in esaurimento dalla serata da Ponente. Mare in aumento fino a molto mosso con onda da Sud-Ovest, agitato al largo.

Dopodomani, mercoledì 29 aprile, fino alle prime ore del mattino residue deboli piogge su C, in progressivo esaurimento. Mare molto mosso, agitato al largo.

