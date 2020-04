Bucci: “No a jogging in parchi, spiagge e passeggiate a Genova”

Il Sindaco: <Il programma è quello di aprire dal 4 maggio. Per ora monitoriamo gli spostamenti>

Si può correre nei quartieri, sui marciapiedi, sulle colline, come il Righi, ma non su parchi, spiagge e passeggiate. Questo nel Comune di Genova, come ha annunciato il sindaco Marco Bucci. La nuova ordinanza della Regione, che apre all’attività fisica, avrà nel capoluogo di Regione (che raccoglie circa la metà degli abitanti del territorio) ancora delle limitazioni per quanto riguarda, ad esempio. Boccadasse, corso Italia, la passeggiata di Nervi e quella di Pegli e di Voltri. Ancora chiusi i parchi.

Marco Bucci ha spiegato che i giorni che vanno da domani, lunedì 27 aprile, al 4 maggio serviranno per studiare i movimenti delle persone.

La giornata più a rischio è, ovviamente, quella del 1º Maggio.

