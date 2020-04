Covid, in Liguria 17 morti e 128 contagiati in più in 24 ore

25 Aprile 2020

25 Aprile 2020 In evidenza Il numero dei decessi sta per raggiungere quota 1.100 (sono ad oggi 1.093). I nuovi casi accertati rispetto a ieri sono stati 128 I dati del ministero della Salute Ospedali Liguri, 11 decessi tra le 14 di ieri e le 14 di oggi I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 1.304, oggi 79 più di ieri. San Martino Un paziente nato e residente a Genova di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Un paziente nato in provincia di Massa-Carrara e residente a Genova di 91 anni, presso il Padiglione 12.

Una paziente nata e residente a Genova di 83 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Una paziente nata a Bogliasco e residente a Genova di 89 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. Galliera Un uomo, 88 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 21.20 del 22 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione. Villa Scassi Uomo di 85 anni, con comorbidità, deceduto il 24/4/2020 nel reparto di PS/Obi

Uomo di 88 anni, con comorbidità, deceduto il 25/4/2020 nel reparto di Obi Covid

Donna di 80 anni, con comorbidità, deceduta il 25/4/2020 nel reparto di Degenza Breve Asl 1 Imperia Non si sono verificati decessi Asl 2 Savona Presidio di Ponente Un uomo di 91 anni della Provincia di Imperia

Una donna di 88 anni della Provincia di Savona Asl 5 La Spezia Donna di anni 97, ricoverata in Geriatria (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 25.04.2020 Condividi: E-mail

