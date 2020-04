Donna di 62 anni fatta a pezzi a casa in via Bertuccioni

La figlia: “L’ho trovata impiccata”. Indaga la Squadra Mobile

La donna si chiamava Loredana Stupazzini e stava trascorrendo la quarantena da sola nel suo appartamento di via Bertuccioni.

La figlia, Giulia Stanganini, 37 anni, che abita in zona San Fruttuoso, ha raccontato di aver trovato tre giorni fa la madre impiccata in casa e di averla fatta a pezzi. È stata la stessa donna a denunciarlo alla Questura.

I poliziotti, entrando in casa, hanno capito che era tutto vero: il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stati sezionato e diviso in sacchetti. Gli agenti hanno trovato subito quello che conteneva una mano e hanno capito così che non si trattava di un delirio, ma di una macabra realtà.

Al momento nell’appartamento di via Bertuccioni 5 sono presente il dirigente della Squadra Mobile Stefano Signoretti insieme al medico legale e al magistrato. Al momento la trentasettenne è accusata di occultamento di cadavere.

Articolo in aggiornamento

