Le rubano le mascherine dalla cassetta della posta, la Polizia gliele regala

Dopo la chiamata disperata al centralino della Questura, gli agenti hanno portato a casa sua alcuni Dpi in dotazione alle Volanti

Aveva atteso per giorni l’arrivo delle mascherine distribuite dalla Regione, per scoprire, poi, che la sua cassetta della posta era stata forzata e qualcuno gliele aveva rubate. Lo sconforto dell’anziana signora era così tangibile durante la telefonata alla sala operativa che la Polizia ha deciso di mandare una pattuglia a casa sua, in via San Bartolomeo del Fossato per portarle alcune mascherine in dotazione agli agenti delle volanti. La signora davanti ai poliziotti e all’inaspettato “regalo” non è riuscita a contenere lacrime di gioia.

