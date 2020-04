Meteo Limet, piogge e vento in rinforzo fino a burrasca

Meteo: Una depressione interessa la penisola, compresa la nostra regione, ad inizio settimana.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 20 aprile 2020

Avvisi: piogge localmente abbondanti nelle zone interne del ponente, in particolare su Val Bormida ed Alpi Liguri. Venti settentrionali in rinforzo nel corso della giornata sino a locale burrasca in serata.

Cielo e Fenomeni: giornata perturbata su tutta la regione, con piogge sparse generalmente moderate tra Genovesato centrale ed Imperiese orientale. Fenomeni che risulteranno comunque più abbondanti e persistenti nelle zone interne dove saranno presenti rovesci a tratti intensi, in particolare tra la Val Bormida ed Alpi Liguri. Dal Genovesato orientale verso levante precipitazioni concentrate maggiormente sui versanti padani, con piogge intermittenti invece sul lato marittimo e lungo le coste, con possibilità di pause asciutte. Tendenza a fenomeni generalmente meno frequenti tra pomeriggio e sera, che tenderanno a concentarsi sempre più nell’interno.

Venti: da nord est moderati o tesi, in rinforzo sino a forti, specie a ponente. Sino a burrasca in serata nelle zone esposte (valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto)

Mari: stirato sotto costa. Da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: in calo.

Costa: min +12/15°C, max: +14/18°C.

Interno: min 4/ 11°C, max: +11/17°C

