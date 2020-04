I Carabinieri consegnano porta a porta pc e tablet per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Voltri I

Nel frattempo, in previsione di una futura riapertura, mercoledì partiranno i lavori di sostituzione degli infissi (grazie al lavoro del Comune e dell’ufficio tecnico del Municipio) e un progetto per l’ingrandimento dell’aula informatica della scuola media Ansaldo in Salita Egeo, a Voltri

Su richiesta della direzione e del Municipio Ponente, con la collaborazione dei Carabinieri, a prima fase dell’attribuzione dei device, dati in comodato d’uso per gli alunni dell’Istituto comprensivo Voltri I, sta per concludersi.

Oggi sono stati consegnati i pc e tablet grazie al coordinamentro tra la dirigenza, il Municipio Ponente e i carabinieri della stazione di Genova Voltri, comandati dal maresciallo Alessandro Sollima.

<Sono stati distribuiti ad alcuni alunni della primaria e della secondaria, dando la precedenza agli alunni delle classi terze – specifica Caterina Bruzzone, dirigente dell’istituto – poiché il prossimo anno affronteranno una diversa scuola e non sarà possibile per noi intervenire ulteriormente sulla loro preparazione>.

Stamattina i carabinieri di Voltri hanno prelevato i device e li hanno consegnati porta a porta a ciascuna famiglia, garantendo un servizio altrimenti impossibile per l’Istituto.

<La collaborazione con il comando locale e con la compagnia di Arenzano diretta dal Maggiore Lorenzo Toscano – afferma Matteo Frulio, assessore alla sicurezza del Municipio Ponente – è sempre ottima. I carabinieri hanno preso immediatamente a cuore la situazione e hanno deciso di dare una mano con un servizio che ha consentito alle famiglie di non spostarsi da casa. L’Arma dei carabinieri, ancora una volta, si è distinta per queste azioni, in linea con le operazioni di pubblica utilità che sta portando avanti in tutto il territorio nazionale>.

Gli uffici della scuola, sempre attivi nonostante l’emergenza, sono al lavoro da più di due settimane sulla raccolta dei dati, reperimento e assegnazione di tablet e pc.

<Desidero ringraziare oltre a Matteo Frulio e il comandante Sollima, anche Lia Zunino Funzione Strumentale per l’innovazione digitale, la collaboratrice del dirigente scolastico Barbara Patrone, Filomena Tramonte Funzione Strumentale per l’inclusione, l’assistente amministrativo Barbara Robello e la presidente del Consiglio d’Istituto Rita Bruzzone. La nostra scuola si sta sforzando per non lasciando indietro nessuno> aggiunge Caterina Bruzzone.

