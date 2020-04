Incendio sul monte di Portofino, anche turni di notte per spegnere i focolai

Sul posto vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile e la polizia locale. Le colonne di fumo sono rimaste visibili per tutto il giorno

A scorgere i primi segni dell’incendio all’interno del Parco Naturale di Portofino, in località Olmi, sono stato alcuni volontari di Protezione Civile che stavano svolgendo manutenzioni straordinarie ai sistemi di ponti radio di soccorso nella zona di Semaforo Vecchio. Hanno subito allertato la sala operativa dei Vigili del fuoco. Sul posto hanno lavorato, oltre ai pompieri, più di 20 volontari e la Polizia locale di Portofino. Il rogo al momento stato riportato sotto controllo anche con il supporto dell’elicottero regionale. Interessato dalle fiamme oltre un un’ettaro di pineta ove si trovano diversi tronchi a terra che hanno richiesto un presidio di monitoraggio per tutta la notte da parte dei volontari. <Fortunatamente si sono potute stendere alcune linee di acqua alimentate dalla linea idranti del Parco – dicono i volontari di protezione civile. Sono stati predisposti i cambi turno per la notte. Le fiamme hanno rischiato di avvicinarsi pericolosamente ad alcune ville della zona.

In copertina: foto di Ornella Capuano. Sotto: foto del Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova





















Mi piace: Mi piace Caricamento...