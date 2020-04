Palmaro, rivolta contro la polizia locale intervenuta su richiesta per schiamazzi – VIDEO

Una rivolta in piena regola, con i due agenti fatti segno di minacce, parolacce, insulti da diverse persone del quartiere affacciate alle finestre. Poi, sui social, dove il video è stato postato sotto la scritta “Palmaro Comanda – via via la polizia! Tutti grandissimi”. Sotto una serie di commenti, dei quali molti passibili di denunce per una serie di reati e alcuni che istigano alla sommossa ma anche persone che hanno stigmatizzato il gesto

Gli agenti sono stati inviati dal piantone del distretti 7 (Ponente) in seguito alle chiamate di alcuni cittadini infastiditi dalla musica alta che usciva da una pizzeria chiusa. Erano appena arrivati e non stavano sanzionando: di solito queste questioni si risolvono chiedendo a chi ha la musica alta di abbassarla e in un momento come questo la polizia locale cerca sempre l’equilibrio tra esigenze di svago e quelle di quiete di altri cittadini. Sono stati oggetto di insulti, minacce, derisione, attacchi di ogni genere da parte di persone che si sono affacciate alle finestre gridando con modalità da stadio. Stavano semplicemente capendo che stesse succedendo in seguito alla richiesta di alcuni residenti, evidentemente infastiditi dagli schiamazzi, mentre altri si sono messi a gridare “musica! musica!”.

Gli agenti, solo 2, si sono allontanati su ordine del comandante del distretto per non rischiare la propria incolumità.

Dopo il branco dai balconi, si è scatenato il branco in rete.



Articolo in aggiornamento

