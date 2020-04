Cinghiale scorrazza in via Bertani, polizia locale e regionale tentano di addormentarlo – VIDEO

Un cinghiale maschio adulto di 70 chili a spasso tra Castelletto e il centro. Le divise devono occuparsi, oltre che di lui, di allontanare i curiosi che scendono a vederlo nonostante le misure anti Covid

C’è chi porta la spazzatura fuori orario di deposito, chi arriva con due bottiglie di plastica da gettare nella differenziata: tutto per vedere il maxi cinghiale che da qualche giorno ha preso residenza in via Bertani e dintorni. Oggi la polizia locale è riuscito a spingerlo in un cortile, nell’attesa che arrivo quella Regionale insieme al veterinario per sedarlo e, presumibilmente, liberarlo nei boschi delle alture da dove è arrivato (non sarebbe una reimmissione, solo il mettere fine a uno sconfinamento in area urbana). I cantuné (che hanno il solo compito di evitare che il cinghiale causi problemi alla circolazione e danni a motociclisti e automobilisti, oltre che ai pedoni) da una parte devono badare a che l’ungulato non fugga di nuovo, dall’altra ai curiosi che non agevolano l’impegno per la cattura dell’animale.







