Occupa un basso dell’ex Ghetto e ruba la corrente, denunciato dai carabinieri

Nei giorni precedenti nello stesso locale del centro storico era stata trovata una tossicodipendente che era entrata per farsi una dose

Uno straniero, senza averne alcun diritto, in vico Croce Bianca, adibiva un magazzino, di proprietà di un genovese, a rifugio di fortuna, e per illuminarlo, manometteva il contatore per la fornitura dell’energia elettrica, come constatato dal personale dell’Enel, presente sul posto, insieme a un equipaggio del Nucleo Radiomobile. I militari dell’arma, al termine degli accertamenti, lo identificavano in A.S. di 40 anni, magrebino senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, e lo deferivano in stato di libertà per “furto aggravato, invasione di terreni e/o edifici, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Ad accorgersi dell’occupazione era stato il proprietario che aveva staccato la corrente qualche tempo fa e, nei giorni scorsi, passando, aveva intravisto luce uscire dal locale.

Nei giorni precedenti i carabinieri della Stazione Maddalena avevano trovato nello stesso basso una tossicodipendente italiana intenta a consumare una dose.

