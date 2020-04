Meteo Limet, nubi alte e velature. Cielo sereno in serata

Meteo: aria calda proveniente dal nord Africa determinerà il transito di velature o nubi alte nei prossimi giorni sulla Liguria, con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 16 aprile 2020

Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: Velature o nubi alte in transito nell’arco della giornata da ovest verso est con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno in serata.

Venti: Deboli o moderati tra sud e sud est

Mari: Da poco mosso a temporaneamente mosso.

Temperature: In aumento le minime, massime in salita nelle zone interne, stazionarie lungo le coste.

Costa: min +11/14°C, max: +18/22°C.

Interno: min +3/9°C, max: +19/23°C

