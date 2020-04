Anziana non può uscire per ritirare la pensione, ci pensa la Polizia

La nonna ha chiesto aiuto al commissariato di Cornigliano che ha contattato l’istituto di Credito e le ha portato i suoi soldi

Non poteva uscire per ritirare la pensione e si stava ormai rassegnando a trascorrere una Pasqua ancor più difficile di quanto previsto. Poi ha pensato che qualcuno di fidato che potesse aiutarla, in realtà, c’era sempre stato e allora ha telefonato al commissariato di Sestri Ponente dove lei vive e, timidamente, ha esposto il suo problema. In poco tempo i poliziotti hanno contattato l’Istituto di Credito presso cui l’anziana signora ha il conto corrente e hanno preparato tutta la modulistica per la delega.

Qualche ora dopo avevano già provveduto al ritiro della pensione e alla consegna al domicilio.

