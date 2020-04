Covid, la procura di Genova indaga per epidemia colposa

Il fascicolo è, per ora, a carico di ignoti e parte dallo scostamento dei dati dell’epidemia e i dati di morti e contagiati

Il procuratore capo Francesco Cozzi spiega: <È una indagine esplorativa. Abbiamo notato uno scostamento tra i dati dell’epidemia in sé e i dati dei morti e contagiati in questo mese e mezzo. Bisognerà studiare se ciò è una conseguenza normale della pandemia o se l’anomalia forte è stata accompagnata da comportamenti gravemente imprudenti e imperiti>.

Ad Alisa, riferisce l’Ansa, è già stata chiesta la documentazione: <Le linee guida, le procedure adottate, il numero dei contagiati, dei morti>.

La procura si avvarrà di un pool di tecnici e di diverse professionalità per analizzare i dati. Esperti di statistica collaboreranno con epidemiologi e geriatri. A curare l’indagine sarà il pool “Salute e lavoro” coordinato da procuratore aggiunto Francesco Pinto che dovrà stabilire se, prosegue Cozzi, ci siano stati <gravi scorrettezze e discostamenti dalle linee guida decise che abbiano determinato e aggravato il diffondersi della pandemia>. Nel mirino anche i trasferimenti di malati in Rsa.

