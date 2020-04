Ordinanza della Regione per “liberare” giardinieri, bagni marini e piccoli cantieri edili

Un’ordinanza, nel quadro della normativa nazionale, libererà la manutenzione degli stabilimenti balneari. Il decreto riapre la silvicultura e la filiera del legno, l’ordinanza regionale la manutenzione di parchi e giardini oltre che dei campi da calcio. Sdoganati gli interventi del Golf Club di Rapallo che aveva già fatto domanda alla Prefettura. Autorizzata la gestione di orti, frutteti e piccoli allevamenti di animali da cortile

Il lockdown risulta prorogato al 3 maggio dal Governo, ma con alcune aperture, come quelle di librerie e cartolerie.

La Regione, “libera” edilizia sia privata sia pubblica. Si parla, ga detto il presidente della Regione Giovanni Toti, di piccoli lavori di manutenzione che richiedono solo la comunicazione di inizio lavori.

Restano chiusi per decreto i cantieri navali, ma viene autorizzata dalla Regione la consegna delle barche già allestite. Nelle darsene possibile azioni di controllo e l’eventuale intervento per rilevare eventuali danni.

L’ordinanza entrerà in vigore a mezzanotte.

